Luego de que la manifestación masiva de conductores de plataforma Uber y Didi llegara a carretera a Chapala y las cercanías al Aeropuerto de Guadalajara, decidieron cerrar el acceso a la terminal, dejaron sólo un carril para el paso de vehículos lo que ha traído severas afectaciones en el tráfico y principalmente a los viajeros que se dirigían a tomar un vuelo.

Ante esta situación el Grupo Aeroportuario del Pacífico informa que, derivado de la manifestación y a que el acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara permanece bloqueado, se implementaron acciones de apoyo para facilitar el ingreso de los pasajeros a la terminal aérea.

Se habilitaron cinco unidades de traslado que operan desde el acceso vial del aeropuerto hasta la terminal aérea, con el objetivo de apoyar a los usuarios y agilizar su llegada.