El director tapatío Manolo Caro, realizó una rápida visita a Guadalajara para un breve encuentro con amigos antes de retomar sus compromisos internacionales.
Caro regresó inmediatamente a España, donde ya inició la preproducción de su próximo proyecto cinematográfico que contará con un elenco enteramente español, así lo mencionó a Notisistema.
“Pronto ya daremos el anuncio, pero es una película que estaré filmando a principios de año, en Bilbao, ahorita me voy a la preproducción y es elenco completamente español y estoy muy contento, la verdad”.
A pesar de su enfoque actual en cine y plataformas de streaming, Manolo Caro lamentó que su apretada agenda le impida volver por ahora a sus orígenes: el teatro. (Por Katia Plascencia Muciño)
Manolo Caro inicia producción de su nuevo proyecto cinematográfico
