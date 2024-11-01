El abogado Cándido Essau Román Pérez, defensor de tierras y miembro del Ejido Emiliano Zapata, fue asesinado este lunes en San Patricio Melaque, municipio de Cihuatlán.

La Policía Municipal halló su cuerpo con heridas de bala tras un reporte de disparos en la zona centro.

Román, de 45 años, representaba al Ejido Nuevo Centro de Población Agrícola General Emiliano Zapata, que denunció el despojo del predio del antiguo Hotel Melaque, donde se planeaba una nueva construcción.

El abogado había denunciado la falta de respuesta de las autoridades; no se ha confirmado si recibió amenazas previas.