Seguirá abierto por tiempo indefinido el centro de acopio de la Cruz Roja delegación Jalisco, que se ubica en el parque Morelos para los damnificados que dejó el huracán “Otis” en Guerrero, ratifica el subdelegado de la benemérita, Jaime Avila Ruvalcaba .

“Seguimos con el acopio porque la ayuda no termina y el problema, la situación como de encuentra actualmente Guerrero pues todavía falta mucho por hacer. Hay mucha habitación dañada, hay mucha gente afectada y la ayuda no es suficiente con darles a ellos una despensa de alimento de una semana sino que van a seguir siendo semanas de ayuda con esto”.

Indica que ahora también es importante la ayuda económica en las cuentas bancarias de la Cruz Roja.

Agrega que hace falta voluntarios para organizar la ayuda de productos no perecederos. (Por Claudia Manuela Pérez)