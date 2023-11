Confirma Ricardo Monreal su regreso al Senado, pero sin descuidar su labor dentro del equipo de campaña de la precandidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

“Los próximos días estaré ya trabajando como mi función prioritaria al Poder Legislativo, sin descuidar las encomiendas que se me han dado de carácter político en beneficio de la propuesta que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Estoy seguro que nos va a ir bien y que el país va a seguir avanzando. Y simplemente regreso al lugar que me dio la gente como propietario senador de la República”.

Aún no se confirma, pero es casi un hecho que se haga un enroque en el Grupo Parlamentario de Morena, pues ante la inminente salida de Eduardo Ramírez, quien será candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas, Monreal volvía a convertirse en coordinador a partir de enero. (Por Arturo García Caudillo)