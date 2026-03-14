La delegación en Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que continuarán los cierres parciales en carreteras federales del estado durante el fin de semana largo.

Las obras de mantenimiento se realizan en rutas que conectan con destinos turísticos como Puerto Vallarta, Tapalpa, Mazamitla, Chapala, Manzanillo y Tequila.

Entre los tramos intervenidos están las carreteras Morelia–Guadalajara, Guadalajara–Chapala y Guadalajara–Tepic.

Las autoridades advirtieron que los trabajos podrían generar congestionamientos, por lo que pidieron a los automovilistas conducir con precaución y prever mayores tiempos de traslado.