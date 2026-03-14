La Fiscalía del Estado informó que Blanca Lorena “N” fue vinculada a proceso por su presunta participación en el feminicidio de la regidora de Manzanilla de la Paz, Blanca Estela Álvarez.

De acuerdo con las investigaciones, la imputada habría facilitado el encuentro que permitió a los agresores localizar a la funcionaria el 10 de febrero.

La acusada enfrentará el proceso por feminicidio bajo prisión preventiva por un año, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.