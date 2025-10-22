El Siapa mantiene un programa para regularizar cuentas, condonando el 100 por ciento de recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución a quienes paguen su adeudo en una sola exhibición.

Para pagos en parcialidades, aplica un 75 por ciento de descuento en recargos.

Los trámites son personales en centros operativos y sucursales (De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas; y en González Gallo también los sábados de 8:00 a 13:00 horas).

La medida busca facilitar la regularización y evitar acumulación de recargos.