La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que fortalece sus atribuciones en combate marítimo, ciberdefensa y ciberseguridad, además del uso de inteligencia artificial en operaciones navales.

El dictamen, enviado al Senado, contempla la creación de la Jefatura de Operaciones Navales en sustitución del Estado Mayor General, para concentrar la planeación y supervisión de misiones.

La iniciativa permite a la Armada abordar e inspeccionar embarcaciones en la zona económica exclusiva y coordinarse con la Guardia Nacional.

Legisladores de oposición cuestionaron la medida por considerar que profundiza la militarización de la seguridad pública.