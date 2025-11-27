El colombiano Manuel Medrano, regreso a Guadalajara, esta miércoles para celebrar sus 10 años de carrera junto a sus fans, en el Auditorio Telmex.

El cantautor dio inicio con un video que rememoró su trayectoria para dar pie a canciones como “Si pudiera”, “Yo solo nado contigo” y “Más allá”.

Acompañado únicamente de su guitarra y sus músicos, se mantuvo atento y cercano a los gritos de los fanáticos y entre canciones compartió momentos que inspiraron las canciones de su más reciente álbum “Superior”

Como parte de la celebración invitó a Duplat, músico colombiano que fue el encargado de abrir el show y que cantó junto a él “Intensos”. La segunda sorpresa de la noche fue Adrian Cota, mexicano con quien cantó “Mucho más que ayer” .

Con un repertorio que incluyó éxitos como “La distancia”, “La Mujer que bota fuego”, “Afuera del Planeta”, y hasta un cover de “Así fue”, Manuel Medrano, se despidió de los tapatíos, no sin antes expresar el cariño que le tiene a la ciudad y a sus fans. (Por Pilar Gutiérrez)