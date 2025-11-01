En Jalisco permanecen activas tres fosas clandestinas en las que, hasta el momento, se han localizado 93 cuerpos.
Los hallazgos derivaron de reportes anónimos y del trabajo de colectivos de búsqueda, informó Blanca Trujillo, titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
“Camino a las Agujas nos mantenemos en 62 víctimas, 26 de las cuales ya se encuentran preidentificadas; Arroyo Hondo se mantiene en 15 víctimas con 7 de ellas preidentificadas, y la que ustedes conocen como Nextipac o Rural que se encuentra en Zapopan, también nos seguimos manteniendo en 16 víctimas con 5 preidentificadas”.
La funcionaria precisó que el término preidentificadas no implica la restitución de los cuerpos a sus familias. Explicó que esta clasificación se basa en reconocimientos preliminares por prendas, tatuajes o señas particulares, pero aún falta finiquitar las confrontas genéticas para confirmar plenamente las identidades. (Por Edgar Flores Maciel)
Suman 93 cuerpos localizados en fosas clandestinas activas en Jalisco
