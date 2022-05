El exmagistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas sigue prófugo de la justicia por abuso sexual infantil por la complicidad de las autoridades, sentencia la diputada del partido Hagamos, Mara Robles.

“Qué grave es que el ex-magistrado desaforado en este Congreso del Estado siga siendo un prófugo de la justicia. De verás creen que los diputados y la ciudadanía somos tan tontos que no creemos que hay complicidad de la autoridad para no detenerlo. De veras creen que somos tan ingenuos como para no darnos cuenta que han decidido dejarlo libre”.

Para Mara Robles, el tema no es la pensión del ex-magistrado, acusado del abuso sexual de una menor de 15 años y señalado como acosador de estudiantes, sino por qué a estas alturas este hombre tan poderoso no ha sido detenido. (Por Gricelda Torres Zambrano)