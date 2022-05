El delantero del Galaxy de los Angeles, Javier “Chicharito” Hernández, visitó este lunes el Albergue Infantil “Los Pinos” de Ciudad Granja, donde les dio un mensaje muy emotivo a los niños.

“Lo que más me encantaría que se llevaran de aquí es que No va a haber dinero, no va a haber gol, no va a haber trofeo, no va a haber fama, no hay nada, nada, nada por el cual primeramente te debas sentir que vales más y ni tampoco te dejes que te hagan sentir menos, que nadie es ni más ni menos, todos aquí valemos igual, pero lo que si quiero que se que de aquí, es que si Javier aquí que está parado, logró lo que el quiso lograr, lo que ustedes se propongan y quieran disfrutar, sea lo que sea vale la pena siempre empujarse para tratar de llegar ahí”.

El “Chicharito” entregó a la institución un donativo de 10 mil dólares del Galaxy de la MLS.

(Por Manuel Trujillo Soriano)