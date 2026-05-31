El atacante de los Tigres Marcelo Flores, se pierde el Mundial 2026 tras ser convocado apenas hace un par de días por la Selección de Canadá. Flores presenta una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sufrió durante la final de la Copa de Concacaf el sábado, situación por la que se perderá el torneo, lo que era algo que le ilusionaba.

“Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles. Perdí mi ligamento cruzado anterior. Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el cel ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación, volveré más fuerte”, dijo en redes sociales.