Las selecciones rivales de México en el Mundial 2026 tuvieron actividad este fin de semana a tan solo 10 días para el inicio del torneo internacional. Chequia derrotó 2-1 a Kosovo en la Arena de Praga, en su penúltimo partido de preparación. El cuadro europeo debutará el 11 de junio contra Corea del Sur en el estadio Guadalajara.

Previamente Corea había derrotado por goleada de 5-0 a Trinidad y Tobago. Y Sudáfrica empato sin goles ante Nicaragua el pasado viernes. Sudáfrica inaugura el mundial el 11 de junio ante México en el estadio Azteca.

Por cierto que la Selección de Sudáfrica no pudo llegar hoy a México como lo tenía planeado desde el Aeropuerto Internacional de Johannesburgo debido a que sufrió un retraso, y será hasta este lunes por la mañana cuando logre arribar a territorio azteca.

El problema fue que al menos 20 miembros de la delegación aún tenían sus visas en trámite ante la Embajada de los Estados Unidos, pero ya todos los integrantes de la delegación africana tienen los documentos en regla. (Por Martín Navarro Vásquez)