A 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, este viernes organizaciones civiles, colectivos y público general realizarán una Marcha Nacional titulada “Ayotzinapa Once Años”.

Bajo la consigna “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, las familias han denunciado más de una década de impunidad y falta de acceso a la verdad en el caso.

Como parte de las acciones de búsqueda de justicia y memoria, la Marcha Nacional iniciará a las 16:00 horas desde el Ángel de Independencia, avanzará por Paseo de la Reforma y culminará en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, frente de Palacio Nacional.