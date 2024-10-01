El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó dos amparos promovidos contra Ley Minera, que en su artículo quinto transitorio determinó desechar las solicitudes de nuevas concesiones, tras su promulgación en el 2023.

En un amparo en revisión, un particular impugnó esa norma debido a que había iniciado el trámite para una concesión minera en el 2021, por lo que reclamó la aplicación de la retroactividad de la ley en su perjuicio.

Este es el primer análisis que realiza la nueva integración del Máximo Tribunal a una de las leyes promulgadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que fueron aprobadas la madrugada el 28 de abril del 2023, en lo que se llamó “El Viernes Negro”.