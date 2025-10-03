Durante la marcha que se realizó en la Ciudad de México, con motivo del 57 aniversario de la Matanza de Tlatelolco, se desataron actos de violencia y saqueos.

En el recorrido, un grupo de encapuchados denominados pro-Palestina saqueó varios negocios, tiendas de conveniencia y supermercados.

Policías antimotines formaron una línea de protección para evitar disturbios y los encapuchados comenzaron a atacar con petardos y cohetones a los uniformados.