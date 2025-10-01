La Secretaría de Energía presentó la Nueva Regulación de Seguridad para el transporte y distribución de gas LP, dos normatividades que se aplicarán a partir de este viernes con su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Las empresas gaseras deberán garantizar el cumplimiento de los programas de mantenimiento de las unidades de transporte, ya que será obligatorio acreditar el cumplimiento a través de un dictamen.

Para incrementar la seguridad, se exigirá la acreditación de pruebas de seguridad y de inspecciones visuales externas e internas.

Las nuevas normas fortalecerán la distribución del gas LP en el país, tras la explosión en el puente La Concordia, en Iztapalapa del pasado 10 de septiembre que dejó 31 muertos.