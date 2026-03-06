El boxeador sinaloense Marco Verde, cerró preparación en Mazatlán para el próximo sábado 14 de marzo en el Code Jalisco, enfrentar al colombiano Alexander Moreno en un combare que será de ocho rounds.

Verde medallista olímpico, dijo que está encantado de poder pelear en Guadalajara.

“Eddy me dio esa opción, yo contento la verdad, en amateur me tocó pelear allá, es una bonita ciudad, me encanta, me gusta estar por allá es una gran afición en el ambiente boxístico, y sé que van a estar ahí apoyándome y no nomás a mí, sino apoyando la gran cartelera en general en Guadalajara, les gusta sentir esa emoción del boxeo, pues muy contento de poder pelear allá”.

Sobre subir a ocho rounds, comento que “al final es un nuevo reto, y bueno después de estar entrenando, me gustó subir y ahora será una pelea un poco más diferente”. (Por Martín Navarro Vásquez)