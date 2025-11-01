Aunque se han alcanzado grandes avances en paridad de género, las mujeres no podemos dejar de luchar ni un minuto, afirmó la fiscal General de la República, Ernestina Godoy.

“Y nunca se nos puede olvidar que no podemos dejar de luchar ni un minuto. Tenemos que seguir avanzando, no solamente en los derechos de las mujeres, en los derechos del pueblo mexicano. Llegamos las mujeres a la Constitución, que a nuestro país llegara un mujer presidenta pues es resultado de luchas como las de las mujeres”.

En el marco de los eventos conmemorativos por el Día Internacional de la Mujer, Godoy aseguró que hasta en la impartición de justicia se refleja la lucha por la paridad, porque de tres mujeres que había en las fiscalías locales, ahora ya son doce. (Por Arturo García Caudillo)