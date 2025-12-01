La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, arribó a Oslo, Noruega, confirmó el Comité Nobel.

Su llegada se produjo horas después de que su hija recibiera el galardón en su nombre, mientras la dirigente permanecía en tránsito hacia Europa por motivos de seguridad.

Machado salió de Venezuela en un barco rumbo a Curazao bajo estricta discreción para después tomar un avión de matrícula mexicana que la llevó a Europa.

Este jueves ofrecerá su primera conferencia de prensa.