Tigres y Toluca velan armas para disputar este jueves en el estadio Universitario de Nuevo León, el juego de Ida de la Final del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX a las 20:00hrs. El goleador portugués de los Diablos, Paulinho, dijo que van en busca de hacer historia con un bicampeonato.

“Estamos en donde queremos estar, trabajamos para esto, ahora hay que esperar este jueves y domingo para ver para que nos alcanza estamos ansiosos por ya jugar sabemos que va a ser un partido muy difícil. Nosotros queremos seguir escribiendo historia y nuestra historia e seguir ganando”.

Por los Felinos, el mediocampista uruguayo, Fernando Gorriaran pronostica una final muy cerrada.

“Lo que nos toca a nosotros es plantear la idea y defender la idea de Guido y todo su cuerpo técnico como lo hicimos a lo largo de todo el semestre, creo que venimos haciendo un gran trabajo y estos dos partidos van a ser una linda oportunidad también para mostrar el carácter del equipo, pero sabemos y tenemos claro que va a ser una serie muy cerrada, muy dura y muy táctica también”

Este primer encuentro será dirigido por el árbitro Marco Antonio el “Gato” Ortiz. (Por Manuel Trujillo Soriano)