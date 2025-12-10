La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien permaneció meses en la clandestinidad, reapareció públicamente en Oslo tras viajar de forma encubierta para recibir el Premio Nobel de la Paz, pese a tener prohibido salir de su país.
Saludó desde el balcón de un hotel y luego convivió brevemente con simpatizantes que se congregaron en el lugar.
Machado afirmó que conoce plenamente los riesgos del viaje y compartió que su lucha la ha llevado incluso a perder momentos familiares.
El Gobierno venezolano había advertido que sería considerada prófuga si abandonaba el territorio nacional.
María Corina Machado reconoce riesgos asumidos para recibir el Nobel de la Paz
