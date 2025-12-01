El presidente estadounidense Donald Trump emplazó al Gobierno de México a detener de inmediato las descargas de aguas residuales en el Río Tijuana, al señalar que cruzan la frontera y contaminan la costa del sur de San Diego.

Trump afirmó que el vertido de aguas no tratadas representa una amenaza para habitantes de California.

Acompañó su publicación con un video en el que, según dijo, se observan las descargas que llegan al sur de la entidad estadounidense.