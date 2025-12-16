Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron 30 artefactos explosivos improvisados en el poblado El Verde, del municipio de Concordia, Sinaloa.

El hallazgo se realizó durante recorridos terrestres desplegados en la zona como parte de la búsqueda de mineros desaparecidos.

Los dispositivos fueron neutralizados en el lugar por personal especializado.

No se reportan detenidos por estos hechos.