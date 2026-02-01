Una fuga de gas provocó la evacuación preventiva de alrededor de 200 personas en un complejo comercial y habitacional, ubicado en la colonia Juan Manuel Vallarta, de Zapopan.

El incidente ocurrió al mediodía en el cruce de Avenida México y Calle Libra, cuando los residentes detectaron un fuerte olor a gas y dieron aviso a los números de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil inspeccionaron el sitio y confirmaron que la fuga se originó durante el cambio de válvulas de un tanque estacionario de 5 mil litros.

Tras controlar la situación y ventilar el área, las autoridades descartaron riesgos mayores y autorizaron el reingreso de las personas.