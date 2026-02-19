Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron un semisumergible que transportaba aproximadamente cuatro toneladas de droga frente a las costas de Manzanillo, Colima.

La embarcación fue interceptada al sur-suroeste del puerto, durante un operativo apoyado por patrullas oceánicas, aeronaves y unidades interceptoras.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se incautaron aproximadamente cuatro toneladas de droga y fueron detenidas tres personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades.

La acción contó con intercambio de información de inteligencia con instancias de Estados Unidos.