Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron un semisumergible que transportaba aproximadamente cuatro toneladas de droga frente a las costas de Manzanillo, Colima.
La embarcación fue interceptada al sur-suroeste del puerto, durante un operativo apoyado por patrullas oceánicas, aeronaves y unidades interceptoras.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se incautaron aproximadamente cuatro toneladas de droga y fueron detenidas tres personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades.
La acción contó con intercambio de información de inteligencia con instancias de Estados Unidos.
Marina asegura semisumergible con cuatro toneladas de droga en Manzanillo
