El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, informa que ya comenzó a trabajar la empresa externa de peritajes que elaborará un informe sobre el descarrilamiento del Tren del Istmo.

“Ya empezó a trabajar. Hace unos días, incluso, salió una nota en el periódico diciendo que se habían visto los trenes haciendo pruebas, son parte del trabajo que se está haciendo para primero tener una evaluación de las características del servicio, después tener un conjunto de recomendaciones a implementarse en todos los componentes que tiene el sistema ferroviario, desde la operación, cómo es el servicio de usuario, cómo son los vehículos, cómo se atiende todo de forma integral”.

Este peritaje está a cargo de la empresa alemana TUV Rheinland, el cual se verá reflejado en una serie de recomendaciones que serán adoptadas por el Sistema Ferroviario Nacional. (Por Arturo García Caudillo)