La Secretaría de Marina informó el aseguramiento de un nuevo cargamento de cocaína en el Pacífico mexicano, con lo que suman más de siete toneladas decomisadas durante mayo.

El operativo más reciente permitió interceptar una embarcación a 148 kilómetros al noroeste de Chiapas, donde fueron localizados un total de mil 587 kilogramos de presunta cocaína, valuados en aproximadamente 612 millones de pesos.

Durante la acción fueron detenidos cinco mexicanos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con autoridades navales, este es el sexto aseguramiento de cocaína realizado en el Pacífico mexicano en lo que va del mes. (Foto: Archivo)