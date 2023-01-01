El Ayuntamiento de Tlajomulco y el Gobierno de Jalisco anunciaron la rehabilitación de la Avenida Roberto Michel, obra que busca mejorar la conectividad hacia la localidad de El Zapote del Valle y el Aeropuerto de Guadalajara.
El alcalde Gerardo Quirino Velázquez señaló que se trata de una demanda histórica de la zona sur metropolitana.
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco informó que el proyecto ya se encuentra en proceso de licitación.
La intervención contempla rehabilitación asfáltica, mejora del alumbrado público y nueva señalización vial.
Rehabilitarán Avenida Roberto Michel en Tlajomulco
El Ayuntamiento de Tlajomulco y el Gobierno de Jalisco anunciaron la rehabilitación de la Avenida Roberto Michel, obra que busca mejorar la conectividad hacia la localidad de El Zapote del Valle y el Aeropuerto de Guadalajara.