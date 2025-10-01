En sesión solemne, la diputada Marta Arizmendi, de Morena, presentó el primer informe de labores de la LXIV Legislatura del Congreso de Jalisco.

Destacó la productividad, el diálogo político y la cercanía con la ciudadanía como ejes del trabajo parlamentario.

Detalló que en el último año se expidieron 112 decretos, se aprobaron 425 acuerdos legislativos y 340 iniciativas de ley.

Arizmendi destacó la apertura institucional del Congreso, y aprovechó para despedirse como presidenta de la Mesa Directiva, cargo que asumirá el diputado Julio Hurtado.

En representación del Ejecutivo estatal, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, reconoció la coordinación entre los tres poderes del Estado.