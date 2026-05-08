La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, pidió mantener una relación de respeto entre mandatarios estatales y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de las críticas dirigidas al PAN por la reunión de algunos gobernadores con Isabel Díaz Ayuso.

La mandataria estatal señaló que no deben personalizarse las diferencias políticas y llamó a enfocarse en los problemas que enfrenta el país y los estados.

También pidió respetar la presunción de inocencia en los casos judiciales en curso.

Sobre las investigaciones relacionadas con el narcolaboratorio localizado en la entidad, Campos evitó profundizar y confirmó únicamente que agentes de la Agencia Estatal de Investigación ya rindieron declaración ante la Fiscalía General de la República.