El papa León XIV celebró este viernes el primer aniversario de su pontificado con una visita al santuario de Pompeya y a la ciudad de Nápoles, donde reiteró su llamado a la paz y a la defensa de la familia.

Durante una misa en el santuario mariano, el pontífice recordó que hace exactamente un año fue elegido sucesor de Francisco y explicó que eligió el nombre de León siguiendo la inspiración de León XIII.

El Papa lamentó los conflictos armados que persisten en distintas regiones del mundo y aseguró que “ningún poder terrenal salvará al mundo, sino solo el poder divino del amor”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, destacó el mensaje de diálogo y cercanía impulsado por el pontífice.