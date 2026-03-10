Un total de 1 millón 211 mil automovilistas han realizado el canje de placas en Jalisco desde el inicio del programa en 2025 y hasta lo que va de marzo de este año, informó el titular del sistema estatal tributario, Carlos Arias Madrid.

De acuerdo con el funcionario, este proceso ha generado ingresos por mil 611 millones de pesos para las finanzas estatales. No obstante, estimó que el número de trámites no crecerá significativamente en los próximos meses.

“Hay un padrón histórico vehicular de 5 millones de vehículos, sin embargo, estos 5 millones de vehículos probablemente son unidades que ya no están en circulación. ¿Cuántos son los que faltan por reemplacarse?, la verdad es que no tenemos una una cifra cierta, sin embargo, tomando en cuenta que llevamos un año y dos meses con el programa, y que la parte más intensa ya aconteció, no creo que subamos mucho la cifra de reemplacamiento”.

Autoridades estatales recordaron que durante marzo vence la prórroga para quienes pagaron en 2025 el paquete denominado 3×1 para realizar el canje de placas. A partir de abril, el costo del trámite será de 3 mil 900 pesos.

Asimismo, señalaron que el descuento del 70 por ciento en el trámite de cambio de propietario se mantendrá vigente durante todo 2026. (Por Edgar Flores Maciel)