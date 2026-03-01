Abigael González Valencia, señalado por autoridades estadounidenses como uno de los líderes de la alianza entre Los Cuinis y el Cártel Jalisco Nueva Generación, solicitó un tercer aplazamiento de su comparecencia ante una jueza federal en Estados Unidos.

A través de su abogado, pidió posponer la audiencia prevista para el 12 de marzo por aproximadamente 60 días, hasta el 8 de mayo.

La defensa argumentó que continúa revisando la evidencia presentada por la fiscalía estadounidense y analiza la posibilidad de negociar un acuerdo de culpabilidad que permita reducir la condena o acceder a beneficios penitenciarios.

El caso sigue en etapa de revisión judicial.