Abigael González Valencia, señalado por autoridades estadounidenses como uno de los líderes de la alianza entre Los Cuinis y el Cártel Jalisco Nueva Generación, solicitó un tercer aplazamiento de su comparecencia ante una jueza federal en Estados Unidos.
A través de su abogado, pidió posponer la audiencia prevista para el 12 de marzo por aproximadamente 60 días, hasta el 8 de mayo.
La defensa argumentó que continúa revisando la evidencia presentada por la fiscalía estadounidense y analiza la posibilidad de negociar un acuerdo de culpabilidad que permita reducir la condena o acceder a beneficios penitenciarios.
El caso sigue en etapa de revisión judicial.
“El Cuini” solicita nuevo aplazamiento en proceso judicial en EU
