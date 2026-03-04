Es alarmante: el agua potable que provee el SIAPA está enfermando a los tapatíos. Así lo denuncia para Notisistema el médico pediatra Homero López, quien explica que, en un solo día de revisión, al menos 120 habitantes de la colonia Villa Fontana, en Tlaquepaque, presentaron problemas en la piel, ojos e infecciones estomacales. El común denominador, el agua sucia de las tuberías.

“La mayoría de los exámenes referían que el agua olía mal y que tenían problemas de tipo dermatológico, como la aparición de ronchas; en los jóvenes, el acné se incrementó. También algunas personas, incluyendo bebés con ronchas y personas con acné, dejaron de bañarse con el agua de la llave y empezaron a utilizar agua de garrafón”.

Niños, adultos y adultos mayores presentan afecciones por el agua que provee el SIAPA a hogares y negocios. (Por Gustavo Cárdenas)