Encabezadas por madres buscadoras y víctimas de feminicidio, más de 15 mil mujeres de todas las edades tomaron este domingo las calles de Guadalajara para exigir un alto a la violencia que sufren todos los días en el espacio público y privado.

Aunque la cifra fue menor a la registrada en años anteriores, los contingentes avanzaron de manera pacífica desde el Parque Morelos a la Universidad de Guadalajara.

Entre pancartas, batucada y consignas de Ni una más y Viva se las llevaron vivas. Las queremos.

Las dos manifestaciones fueron custodiadas por un amplio operativo de seguridad.

Sin embargo, esto no impidió que un pequeño grupo de mujeres de negro y encapuchadas, a quienes se identifica como el bloque negro vandalizaron algunos negocios y el Museo de la UdeG. (Por Griselda Torres Zambrano)