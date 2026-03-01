El Santos Laguna consiguió su primera victoria del Torneo de Clausura de la Liga MX al derrotar anoche 2-1 a los Xolos en el estadio Caliente de Tijuana en el cierre de la fecha 10, al imponerse con tantos de Ezequiel Bullaude y Alberto Ocejo, quien marcó el de la diferencia en tiempo de compensación. Por los Fronterizos descontó Jesús Gómez y además fue expulsado Jackson Porozo.

Con este triunfo el cuadro Lagunero puso fin a una racha de más de 2 años (739 días) sin poder ganar de visitante, llegó a 5 puntos y se mantiene todavía en el último lugar de la tabla de posiciones. (Por Manuel Trujillo Soriano)