El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que 2 millones 151 mil 802 líneas móviles ya fueron asociadas a personas como parte del nuevo registro obligatorio para combatir delitos como extorsión, fraude y secuestro virtual.

Explicó que, hasta ahora, la posibilidad de comprar chips sin identificación dificultaba rastrear llamadas delictivas.

Peña Merino aclaró que el registro es manejado únicamente por las compañías telefónicas, sin crear un padrón gubernamental; la información queda resguardada bajo la Ley de Protección de Datos Personales y no se almacenan biométricos.

La ley vigente establece como fecha límite el 30 de junio para líneas activadas antes del 9 de enero, mientras que chips nuevos no funcionarán hasta completarse el trámite.

También se prepara una plataforma para que los usuarios verifiquen qué números están vinculados a su CURP.