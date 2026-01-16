La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro en Caracas con John Ratcliffe, director de la CIA, para abordar temas de seguridad y buscar un acercamiento con Estados Unidos.

Según fuentes citadas por medios estadounidenses, Ratcliffe viajó por instrucción del presidente Donald Trump con el mensaje de mejorar la relación bilateral y explorar posibles colaboraciones económicas.

Durante la reunión, el funcionario estadounidense advirtió que Venezuela no puede seguir siendo refugio para adversarios de Estados Unidos, especialmente narcotraficantes.

El acercamiento ocurre tras la captura de Nicolás Maduro y mientras Washington respalda a Rodríguez como figura de estabilidad.

La visita coincidió además con la reunión entre Trump y la opositora María Corina Machado, cuyo papel en la transición ha sido minimizado por la Casa Blanca.