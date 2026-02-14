Con el objetivo de frenar la transmisión del sarampión, el Gobierno de Jalisco desplegó más de 2 mil brigadistas en coordinación con instituciones del sector salud y la iniciativa privada.

Autoridades estatales destacan que tan sólo este fin de semana operarán más de 70 módulos de vacunación para ampliar la cobertura.

La Secretaría de Salud Jalisco destaca que se han aplicado 1.85 millones de dosis y la meta es alcanzar los 2 millones antes de concluir febrero.

En la estrategia participan el IMSS, ISSSTE, Sedena, la Marina, el Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara.