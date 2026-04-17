El lo que va de la administración Trump, más de 203 mil mexicanos han sido repatriados, así lo informa la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
“Del 20 de enero de 2025 al 16 de abril actual hemos tenido 203 mil 685 repatriaciones, de las cuales, de manera terrestre han llegado 164 mil 444 personas; y de vía aérea 39 mil 441. Estos son datos del Instituto Nacional de Migración, que es la oficina que se encarga de la recepción inicial”.
Octubre de 2025 fue el mes donde más deportaciones hubo: 16 mil 621. A partir de esa fecha, si bien ha habido una reducción, las cifras se han mantenido con diferencias mínimas. (Por Arturo García Caudillo)
Más de 200 mil mexicanos han sido deportados de EU durante la administración Trump: Segob
