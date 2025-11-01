Esta mañana en Ciudad Judicial se manifiestan integrantes de la agrupación No Más Hijos Rehenes, la mayoría hombres, quienes han sufrido el arrebato de sus hijos por parte de sus ex parejas, víctimas de juicios manipulados, despachos de abogados sin escrúpulos y razonamientos fanáticos donde el hombre siempre es el malo de la película, detalla Anuar Reza, representante del grupo.

“Suelen estigmatizar al hombre como el único capaz de ejercer violencia, incluso lo dijo la misma secretaría o exsecretaria de la Secretaría para la Mujer, que la violencia vicaria solamente la podía cometer el hombre, fíjate el nivel de ideologización del tema que hay que tener para afirmar tal cosa”.

La manifestación se realiza en Ciudad Judicial sobre Periférico Poniente a la altura de Avenida Vallarta sin generar por el momento problemas a la vialidad. (Por José Luis Jiménez Castro)