Ante el fin del periodo vacacional de invierno, este lunes regresan a clases más de 341 mil alumnos de los centros universitarios, programas virtuales, preparatorias y módulos de bachillerato de la Universidad de Guadalajara.

Durante la primera semana de clases se mantiene un periodo de ajustes para quienes realizan trámites para regularizar su situación académica.

Tanto al alumnado de nuevo ingreso como al de reingreso se les aconseja que ingresen a la plataforma LEO, y asegurarse de que las materias registradas coincidan con las que pretenden cursar y evitar problemas de cruces de horarios.