En la pasada reunión de cardenales con el Papa León XIV en el Vaticano le fue reiterada la invitación para visitar México, informa el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles.

Explicó que el Cardenal Carlos Aguiar Retes se reunió el pasado miércoles con el Papa y entre los asuntos que abordó le reiteró la invitación que ya le había hecho el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano hace unos meses.

Dijo que el Pontífice se mostró agradecido y manifestó su deseo e interés por visitar México para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.