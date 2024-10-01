Cuenta regresiva a la Romería 2025, en la que se espera romper récord de participación con más de 2 millones 500 mil fieles católicos, evento será resguardado por más de 5 mil elementos de distintas corporaciones, tanto de Guadalajara, como de Zapopan y del Estado, es voz de la alcaldesa tapatía, Verónica Delgadillo.

“Decirles que son 15 las dependencias de nuestro municipio que van a intervenir durante estos días en el operativo para la Romería, de las cuales van, a participar 2 mil 297 personas entre altos mandos, como se encuentra el comisario Ismael Ramírez, como la comandanta Jenny y también los directivos de Movilidad, de Servicios Públicos y de diferentes dependencias. También estará participando el DIF”.

En Guadalajara, el operativo por la Romería 2025 comenzará desde el jueves 9 de octubre. (Por Gustavo Cárdenas)