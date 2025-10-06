Legisladores del PRI, PAN, Morena, Hagamos, Futuro y PT acordaron un dictamen de reforma judicial que contempla el uso del proceso de insaculación como mecanismo de desempate para la elección de aspirantes a cargos judiciales. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano no participó en el acuerdo.

Habla Miguel de la Rosa, coordinador de Morena.

“La insaculación se queda como un mecanismo para resolver solamente en casos en que dos aspirantes tengan una condición de empate o también para temas o problemas de paridad de género”.

El dictamen, avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales, incluye también la realización de un examen para elegir integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y la conformación de 20 distritos judiciales, que se alinearán con los distritos electorales existentes. (Por Marck Hernández)