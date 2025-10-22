En los últimos diez años, más de 6 mil personas han perdido la vida en Jalisco a causa de incendios, explosiones o contacto con materiales inflamables, informó Sergio Ramírez López, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Niños y adultos mayores son los más afectados.

Solo en 2025 se registraron mil 598 siniestros, mientras que a nivel nacional ocurren 260 cada día, 11 de ellos en Jalisco, según el Cenapred.

Ramírez López reconoció un incremento sostenido de incidentes por falta de prevención, infraestructura insuficiente y nuevos riesgos como las baterías de litio. Señaló que 30 por ciento del personal operativo se destina a transportar agua ante la ausencia de redes contra incendios.

Urgió a establecer una agenda nacional de bomberos y una norma estatal que fortalezca la educación, prevención y coordinación institucional.