El Gobierno de El Salto puso en marcha el programa “Caminos a la Transformación”, con el que se intervendrán 500 kilómetros de calles y caminos de terracería dañados por las lluvias recientes.

La alcaldesa María Elena Farías informó que los trabajos comenzaron en la colonia La Piedrera con cuatro frentes activos y que en los próximos días se abrirán dos más para agilizar las obras.

El objetivo, dijo, es mejorar el acceso a las viviendas y fortalecer la infraestructura vial del municipio.

Este plan se suma al programa de pavimentación de avenidas principales y busca atender vialidades que habían sido olvidadas por administraciones anteriores, promoviendo la movilidad y el desarrollo comunitario en distintas colonias de El Salto.